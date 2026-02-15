GIPUZKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon baten bila ari dira Irunen, Bidasoa ibaira erori ostean

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Irunen uretara erori den gizon baten bila ari dira igande goizean larrialdietarako zerbitzuak. Bidasoa ibaiak emari handia du, azken egunotako prezipitazio handiengatik.

Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Desagertutako Pertsonak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X