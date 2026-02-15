Accidente
Reabierto al tráfico el Corredor del Txorierri sentido Bilbao

El Corredor del Txorierri (BI-30) se ha reabierto al paso en Larrabetzu sentido Bilbao tras atender a la persona que ha resultado herida en una salida de calzada que se ha producido a las 15.50 horas de este domingo

Euskaraz irakurri: Txorierriko korridorea ireki dute, Bilborako noranzkoan
author image

EITB

Última actualización

La BI-30 (el corredor del Txorierri) en sentido Bilbao se ha reabierto tras atender a la persona que ha resultado herida en el accidente ocurrido este domingo. Según ha informado la Ertzaintza a orain.eus, el suceso ha tenido lugar a las 15:50 horas, a la altura de Larrabetzu, cuando un vehículo que viajaba en sentido Bilbao se ha salido de la calzada.

Tras rescatar a la persona que ha quedado atrapada en el coche y limpiar la calzada, se ha reabierto la carretera.

Accidentes de Tráfico Corredor del Txorierri Sociedad

X