Reabierto al tráfico el Corredor del Txorierri sentido Bilbao

La BI-30 (el corredor del Txorierri) en sentido Bilbao se ha reabierto tras atender a la persona que ha resultado herida en el accidente ocurrido este domingo. Según ha informado la Ertzaintza a orain.eus, el suceso ha tenido lugar a las 15:50 horas, a la altura de Larrabetzu, cuando un vehículo que viajaba en sentido Bilbao se ha salido de la calzada.

Tras rescatar a la persona que ha quedado atrapada en el coche y limpiar la calzada, se ha reabierto la carretera.