Txorierriko igarobidea ireki dute Bilbora bidean

Arratsaldean istripu larria izan da. Bilborako noranzkoan zihoan auto bat bidetik atera da, eta gidaria ibilgailuan harrapatuta geratu da.

EITB

Ireki dute BI-30 errepidea, Txorierriko igarobidean, Bilborako noranzkoan. Ertzaintzak orain.eus-i jakinarazi dionez, arratsaldean istripu larria izan da. Auto bat bidetik atera da, eta gidaria ibilgailuan harrapatuta geratu da.

15:50ean izan da istripua, eta suhiltzaileek erreskatatu behar izan dute autoan harrapatuta geratu den pertsona. Zauritua ospitalera eraman eta galtzada garbitu ondoren ireki dute bidea.

Trafiko Istripuak Txorierriko igarobidea Gizartea

