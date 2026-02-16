Activada la fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de Navarra
La fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de Navarra ha sido activada debido a la situación meteorológica.
Según ha informado Sos Navarra, la activación se ha producido a las 9:30 horas por la evolución del episodio de precipitaciones y la normalización de los caudales de los ríos. La fase de pre-emergencia busca alertar a la población y a los servicios de emergencia ante posibles desbordamientos o afectaciones en zonas de riesgo.
Desde la agencia han recomendado extremar la precaución en carreteras y pasos cercanos a ríos y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Por el momento, no se han registrado incidentes graves relacionados con el aumento del caudal de los ríos.
Te puede interesar
Alberto Martínez anuncia 21 medidas y una cartilla digital tras la incidencia con vacunas caducadas
El Departamento ha revisado 168.841 dosis administradas en 2025 y activa un plan de refuerzo con una inversión de 1,5 millones de euros para avanzar hacia el “error cero” en el sistema de vacunación.
Seis de cada diez ertzainas creen que Euskadi es más insegura que hace unos años, según una encuesta de Esan
El 82 % de los agentes de la Ertzaintza y de las Policías municipales cree que “la reincidencia sin consecuencias efectivas” incrementa la inseguridad.
Desalojado un tren de Metro Bilbao en Leioa por la explosión de la batería de un móvil
El incidente se ha producido a las 08:30 horas en un convoy que circulaba con normalidad y no ha obligado a interrumpir el servicio.
La situación se normaliza en los ríos, pero las lluvias anunciadas obligan a extremar la precaución
En Castejón el Ebro es el único que sigue en nivel naranja y en prealerta. En Álava existe preocupación en la zona del embalse de Ulibarri, que en las últimas horas ha triplicado la cantidad de agua que suelta.
Normalidad ya en Andosilla; solo Castejón sigue en prealerta por el caudal del río
Se sigue vigilando el Ebro a su paso por Castejón. En cuanto a las carreteras, un carril de la A-15 está cortada por el mal estado de la calzada, además de dos carreteras de la red secundaria navarra por inundación.
Markitos, quemado en Zalduondo, mantiene su tradición
Tras colgarlo de un palo largo, han montado al personaje Markitos en su carro, calle arriba y calle abajo, y a la vista de los vecinos del pueblo y acompañado de música y baile, ha sido declarado culpable de los males del año y posteriormente quemado.
Hallan el cadáver de un hombre en el río Adour en Gixune, Lapurdi
Los gendarmes han abierto una investigación pero aún no han podido determinar la identidad de la víctima.
Román Lejarza lleva 25 años buscando y fotografiando frontones de Euskal Herria
Ha realizado un registro de todos ellos: históricos, recién construidos, con cobijo, trinquetes, de una sola pared... Aunque ha trabajado mucho, todavía le faltan muchos, sobre todo en Gipuzkoa, algunos muy bien cuidados, otros olvidados.
Reabierto al tráfico el Corredor del Txorierri sentido Bilbao
El Corredor del Txorierri (BI-30) se ha reabierto al paso en Larrabetzu sentido Bilbao tras atender a la persona que ha resultado herida en una salida de calzada que se ha producido a las 15.50 horas de este domingo