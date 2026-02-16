Activada la fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de Navarra

La fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de Navarra ha sido activada debido a la situación meteorológica.

Según ha informado Sos Navarra, la activación se ha producido a las 9:30 horas por la evolución del episodio de precipitaciones y la normalización de los caudales de los ríos. La fase de pre-emergencia busca alertar a la población y a los servicios de emergencia ante posibles desbordamientos o afectaciones en zonas de riesgo.

Desde la agencia han recomendado extremar la precaución en carreteras y pasos cercanos a ríos y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Por el momento, no se han registrado incidentes graves relacionados con el aumento del caudal de los ríos.