INUNDACIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Activada la fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de Navarra

Sos Navarra ha puesto en marcha el plan ante las lluvias y la evolución de los caudales fluviales.
Crecida río Ega en Arbeiza (Navarra) Ega ibaiak gainezka egin du Arbeizan uholdeak
Euskaraz irakurri: Nafarroako Uholde Arriskuari aurre egiteko Larrialdi Planaren larrialdi aurreko fasea aktibatu da
author image

EITB

Última actualización

La fase de pre-emergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones de Navarra ha sido activada debido a la situación meteorológica.

Según ha informado Sos Navarra, la activación se ha producido a las 9:30 horas por la evolución del episodio de precipitaciones y la normalización de los caudales de los ríos. La fase de pre-emergencia busca alertar a la población y a los servicios de emergencia ante posibles desbordamientos o afectaciones en zonas de riesgo.

Desde la agencia han recomendado extremar la precaución en carreteras y pasos cercanos a ríos y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Por el momento, no se han registrado incidentes graves relacionados con el aumento del caudal de los ríos.

Navarra Inundaciones Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X