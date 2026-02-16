Uholde arriskuari aurre egiteko planaren larrialdi aurreko fasea aktibatu dute Nafarroan
Nafarroako Uholde Arriskuari Aurre Egiteko Larrialdi Planaren aurre-larrialdi fasea aktibatu da, egoera meteorologikoa dela eta.
SOS Nafarroa larrialdi-zerbitzuak jakinarazi duenez, 09:30ean aktibatu dute, prezipitazioen bilakaerak eta ibaien emariek eraginda. Larrialdi aurreko fasearen helburua herritarrak eta larrialdi-zerbitzuak ohartaraztea da, uholde eta kalteen aurrean jakitun egon daitezen arrisku eremuetan.
Agentziak gomendatu du arreta handiz gidatzeko errepideeetan eta ibaietatik gertu dauden pasabideetan, eta tokiko agintarien jarraibideei jarraitzeko. Oraingoz, ez da gertakari larririk izan ibaien emaria handitzearekin lotuta.
Alberto Martinezek 21 neurri eta kartilla digital bat iragarri ditu, iraungitako txertoen harira
Sailak 2025ean emandako 168.841 dosi berrikusi ditu, eta indartze-plan bat aktibatu du 1,5 milioi euroko inbertsioarekin, txertaketa-sisteman "akatsik eza" lortzeko bidean aurrera egiteko.
Hamar polizietatik seik uste dute segurtasunik eza hedatu dela, Esan sindikatuaren arabera
Ertzaintzako eta udaltzaingoetako agenteen % 82k uste dute delitugileek "benetako ondoriorik ez" izateak sentsazio hori areagotzen duela.
Bilboko metroaren tren bat hustu dute Leioan, mugikor baten bateriak eztanda egin baitu
Gertakaria 08:30ean izan da, beteta zihoan konboi batean, eta ez da zerbitzua eten beharrik izan.
Egoera baretu egin da ibaietan, baina iragarrita dauden euriteek adi egotera behartzen dute
Castejonen Ebro da maila laranjan eta aurrealerta egoeran jarraitzen duen bakarra. Araban, Uribarri Ganboako urtegiak kezka eragiten du, azken orduotan hirukoiztu egin baita askatzen ari den ur kopurua.
Ega Andosillan bere onera itzulita, Castejonen bakarrik jarraitzen du indarrean prealerta egoerak
Ebroren ur emaria gertutik ari dira zaintzen Castejon parean. Errepideei dagokienez, A-15eko errei bat itxita dago eta bigarren mailako bi errepide ere itxita daude Nafarroan, uholdeen eraginez.
Markitos erre dute Zalduondon, ohiturari eutsita
Makila luze batetik zintzilikatu ondoren, gurdi gainean ibili dute Markitos pertsonaia, kalean gora eta behera. Herrikoen bistan eta musikaz eta dantzaz lagunduta, urteko gaitzen erruduntzat jo eta erre egin dute ondoren.
Gizon baten gorpua aurkitu dute Aturri ibaian Gixunen, Lapurdin
Jendarmeek ikerketa abiatu dute baina oraindik ezin izan dute zehaztu biktimaren nortasuna.
Txorierriko igarobidea ireki dute Bilbora bidean
Arratsaldean istripu larria izan da. Bilborako noranzkoan zihoan auto bat bidetik atera da, eta gidaria ibilgailuan harrapatuta geratu da.
Minbizidun haurren familiek etxean zainketa aringarriak jasotzeko eskubidea aldarrikatu dute
Haur minbizidunen familien elkarteek hainbat jarduera egin dituzte gaur, nazioarteko egunean, gaixotasuna bistaratzeko eta kontzientziak pizteko. Osakidetzak 60-70 minbizi kasu berri diagnostikatzen ditu urtero 19 urtetik beherakoen artean; Nafarroan, 20 bat kasu artatzen dituzte.