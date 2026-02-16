UHOLDEAK
Uholde arriskuari aurre egiteko planaren larrialdi aurreko fasea aktibatu dute Nafarroan

SOS Nafarroak abian jarri du euriteei eta ibai-emarien bilakaerari aurre egiteko plana.
Crecida río Ega en Arbeiza (Navarra) Ega ibaiak gainezka egin du Arbeizan uholdeak
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Uholde Arriskuari Aurre Egiteko Larrialdi Planaren aurre-larrialdi fasea aktibatu da, egoera meteorologikoa dela eta.

SOS Nafarroa larrialdi-zerbitzuak jakinarazi duenez, 09:30ean aktibatu dute, prezipitazioen bilakaerak eta ibaien emariek eraginda. Larrialdi aurreko fasearen helburua herritarrak eta larrialdi-zerbitzuak ohartaraztea da, uholde eta kalteen aurrean jakitun egon daitezen arrisku eremuetan.

Agentziak gomendatu du arreta handiz gidatzeko errepideeetan eta ibaietatik gertu dauden pasabideetan, eta tokiko agintarien jarraibideei jarraitzeko. Oraingoz, ez da gertakari larririk izan ibaien emaria handitzearekin lotuta.

Nafarroa Uholdeak Gizartea

