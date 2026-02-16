Durante el fin de semana se ha mirado de cerca el caudal de los ríos, sobre todo en Navarra y Álava, y aunque en las últimas horas la situación se ha calmado, las precipitaciones anunciadas para los próximos días obligan a seguir atentos.

Los ríos Arga, Ega y Ebro han bajado desbordados durante el fin de semana, con precipitaciones intensas, lluvia ininterrumpida, lo que ha provocado que algunas carreteras hayan permanecido cortadas y continúen, al igual que algunos parques y terrenos junto a arroyos están inundados.

El Ebro continúa en nivel naranja en Castejón, en situación de prealerta, con una altura de 6,51 metros, y ha estado cerca de alcanzar el nivel rojo. Aunque la situación se ha estabilizado en las últimas horas, está siendo vigilada de cerca por la Policía Foral y los equipos de emergencia.

En Álava la mayor preocupación se encuentra en las localidades cercanas al embalse de Ulibarri. En las últimas horas ha triplicado la cantidad de agua que suelta, y están alerta por el desbordamiento del río Zadorra.

Según la agencia vasca URA, no hay riesgo y se están cumpliendo todos los protocolos, pero aunque durante todo el fin de semana se ha estado desaguando, ha entrado más agua de la que ha salido, y está ya al 89%, y la previsión es que esta mañana llueva mucho.

El embalse de Ulibarri, que el sábado desprendió 15 metros cúbicos de agua por segundo, el domingo por la mañana pasó a 24 metros cúbicos, y tras el mediodía del domingo estuvo soltando 45 metros cúbicos de agua. Aún así, el embalse ha continuado llenándose durante el fin de semana, elevando del 86% a casi 89% su nivel, según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Según la agencia vasca URA, por el momento, las aguas no se han desbordado en Mendibil, Durana y Garrama, localidades del entorno del embalse.