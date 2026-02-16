Egoera baretu egin da ibaietan, baina iragarrita dauden euriteek adi egotera behartzen dute
Castejonen Ebro da maila laranjan eta aurrealerta egoeran jarraitzen duen bakarra. Araban, Uribarri Ganboako urtegiak kezka eragiten du, azken orduotan hirukoiztu egin baita askatzen ari den ur kopurua.
Ibaien ur-emariari begira egon gara asteburuan, batez ere Nafarroan eta Araba aldean, eta azken orduotan egoera baretu egin bada ere, datozen egunetarako iragarrita dauden prezipitazioak adi jarraitzera behartzen dute.
Arga, Ega eta Ebro ibaiak uraz gainezka jaitsi dira asteburuan. Prezipitazio ugari egin du, euria etenik gabe bota du, eta, ondorioz, errepide batzuk itxita egon dira, eta itxita jarraitzen dute batzuek, eta erreka ondoko parke eta lursail batzuk urak hartuta daude.
Ebrok maila laranjan jarraitzen du Castejonen, aurrealerta egoeran, 6,51 metroko altuerarekin, eta maila gorrira iristekotan ere egon da. Azken orduotan egonkortu egin da egoera, baina Foruzaingoak eta larrialdi taldeak hurbiletik zaintzen ari dira.
Araban Uribarri Ganboako urtegiaren inguruko herrietan dago kezka handiena. Azken orduotan hirukoiztu egin du askatzen ari den ur kopurua, eta Zadorra ibaiak gainezka egingo ote duen erne daude.
URA euskal agentziaren arabera, ez dago arriskurik eta protokolo guztiak betetzen ari dira, baina asteburu osoan urez husten aritu izan badira ere, ur gehiago sartu da atera dena baino, dagoeneko % 89ko betetze-mailan dago, eta gaur goizean euri asko egingo duela dio iragarpenak.
Larunbatean segundoko 15 metro kubiko ur askatu zituen Uribarriko urtegiak, igande goizean 24 metro kubikora pasa zen, eta igande eguerdiaren ondoren 45 metro kubiko ur askatzen aritu zen. Baina urtegia gehiago bete da asteburuan, eta ehuneko 86tik ia 89ra igo da urtegiaren betetze maila, Ebroko Ur Konfederazioaren datuen arabera.
URA euskal agentziaren arabera, oraingoz, urtegiaren inguruan, Mendibil, Durana eta Gamarran urak ez du gainezka egin. Iragarpena bete eta gaur goizean euria gogoz egiten badu, murriztuko dute Ulibarri kanporatzen dabilen kopurua, uholderik gerta ez dadin.
