Seis de cada diez ertzainas creen que Euskadi es más insegura que hace unos años, según una encuesta de Esan

Una encuesta interna del sindicato Esan recoge que la mayoría de los agentes de la Ertzaintza y las Policías municipales de Euskadi, hasta el 58 %, percibe un aumento de la inseguridad. En concreto, un 20,1 % considera que Euskadi es “mucho más insegura” y un 38,3 % adicional cree que es “más insegura”, mientras que un 26,8 % cree que la situación es similar a la de hace unos años y un 14,8 % cree que ha mejorado.

Estos datos se desprenden del primer informe Ulertze, en el que se han se han recogido 1.200 respuestas válidas de profesionales de la Euskal Polizia, es decir, de la Ertzaintza y las policías municipales en Euskadi.

En cuanto a las razones que propician ese incremento de la inseguridad que la mayoría de los agentes percibe, la opción más señalada, mencionada por un 82 %, es la “falta de consecuencias reales tras la intervención policial”. En segundo lugar, un 69,5 % considera que “la legislación actual resulta demasiado permisiva”. Asimismo, un 57 % de quienes han participado menciona como causa “el aumento de determinados fenómenos migratorios”.

Muy por detrás, un 23,1 % de los agentes señalan causas como “los discursos políticos que minimizan el problema” y un 21,4 % apunta a “una menor presencia policial en determinados entornos”.

“La plantilla identifica principalmente factores estructurales, como las consecuencias jurídicas y el marco legal, como explicación central de la sensación de inseguridad”, indican desde Esan.