Hamar polizietatik seik uste dute segurtasunik eza hedatu dela, Esan sindikatuaren arabera

Ertzaintzako eta udaltzaingoetako agenteen % 82k uste dute delitugileek "benetako ondoriorik ez" izateak sentsazio hori areagotzen duela.

Patrulla Ertzaintza
Ertzaintzaren ibilgailu baten irudia. Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Esan sindikatuaren barne-inkesta baten arabera, Ertzaintzako eta udaltzaingoetako agente gehienek (% 58k) uste dute segurtasunik eza areagotu egin dela azken urteotan. Zehazki, % 20,1ek uste dute Euskadin segurtasunik eza "asko” handitu dela eta % 38,3k esan dute "areagotu" dela. Bestalde, % 26,8k adierazi dute egoera aurreko urteen antzekoa dela, eta % 14,8k uste dute egoerak hobera egin duela.

Datu horiek Ulertze lehen txostenetik atera dira. Ikerketa horretan, Euskal Poliziako (Ertzaintza eta udaltzaingoak) 1.200  agenteren erantzunak jaso dira.

Nabaritu duten “segurtasun-gabeziaren igoera” horren arrazoiei dagokienez, % 82k aipatu dute "poliziaren esku-hartzearen ondoren benetako ondoriorik ez izatea", eta % 69,5ek uste dute "egungo legeria malguegia dela". Era berean, parte hartu dutenen % 57k "migrazio-fenomeno jakin batzuen gorakada" aipatu dute arrazoi gisa.

Halaber, agenteen % 23,1ek aipatu dute “diskurtso politikoek garrantzia kentzen diotela” gaiari, eta % 21,4k adierazi dute "ingurune jakin batzuetan presentzia polizial txikia" dagoela.

"Agenteek batez ere egiturazko faktoreak identifikatzen dituzte (ondorio juridikoak eta lege-esparrua) segurtasun-gabeziaren sentsazioaren azalpen nagusi gisa", adierazi du Esanek.

Berrerortze anitzeko legeak gogortu egiten ditu mugikorren lapurretengatiko, iruzurrengatiko edo petakeengatiko zigorrak, eta laguntza logistikoa ematen die narkoei
