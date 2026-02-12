LEGEDIA

Delitu txikiak behin eta berriro egiten dituztenentzako legeak zigor gogorragoak aurreikusten ditu lapurreta eta iruzur kasuetarako

PSOEk, PPk, VOXek, EAJk eta UPNk babestu dute lege erreforma. Ezkerreko alderdien artean, ostera, ezinegona eragin du. 

telefono mugikorrak

Telefono mugikorrak. Artxiboko argazkia

Azken eguneratzea

Lapurreta txikiak (telefono mugikorrak, tartean) edota sarean iruzurrak egiten dituzten delitugileek zigor gogorragoak jasoko dituzte, delitu txikiak behin eta berriro egiten dituztenentzako legea onartu ostean.

Juntsek sustatutako eta PSOE, PP, Vox, EAJ eta UPNk babestutako legeak aldaketak eragingo ditu Zigor Kodean eta Prozedura Kriminalaren Legean. 

Esaterako, 400 eurotik beherako balioa duten lapurreten kasuan, delitugileek hiru hilabetera arteko isunak jasoko dituzte. Hala ere, lapurreta txiki horiek errepikatzen dituztenei urtebete eta hiru arte bitarteko espetxe zigorra ezarri ahalko zaie, delitu beragatik aurrez hiru zigor baldin badituzte. 

Gainera, zigorrak gogortuko dituzte telefono mugikorrak lapurtzen dituztenentzako. Kasu horietan astungarri gisa kontuan hartuko da gailu elektroniko horiek datu pertsonalak gordetzen dituztela. 

Irabaziak lortzen dituzten iruzurgileei dagokienez, hainbat irizpide aintzat hartuko dira zigorrak ezartzeko: iruzurraren zenbatekoa, eragindako kalte ekonomikoa, iruzurgilearen eta kaltetuaren arteko harremana, erabilitako bitartekoak etab. 

Bestalde, delitugileei leku, auzo, udalerri, probintzia, toki erakunde edo autonomia erkidegoetara joateko debekua ezarri ahalko zaie.

Azkenik, urtebete eta bost urte arteko espetxe zigorra jaso ahalko dute narkoei laguntza logistikoa ematen dietenei. 

