La Guardia Civil ha detenido a un hombre este lunes por presuntamente matar con un arma blanca a su expareja en Benicàssim (Castellón).

Según han confirmado fuentes policiales, los hechos se han registrado hoy por la mañana en el Centro de Salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima. El agresor ha propinado varias puñaladas a la mujer, que ha resultado herida crítica.

Los servicios médicos han atendido a la mujer en el centro de salud y posteriormente ha sido trasladada en una ambulancia al Hospital General de Castellón con pronóstico reservado, donde finalmente ha fallecido.