VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un hombre mata a su expareja en Benicàssim

El presunto agresor, de 70 años, ha sido detenido y se encuentra en dependencias policiales. La mujer, de 64 años, ha sido trasladada en estado crítico al Hospital General de Castellón, donde ha fallecido.
GRAFCVA2150. BENICÀSSIM (CASTELLÓN), 16/02/2026.- La mujer de 64 años apuñalada este lunes por su expareja, un hombre de 70 que ha sido ya detenido, en un centro de salud de Benicàssim (Castellón) donde ella trabajaba de enfermera ha fallecido. En la imagen un agente de la Guardia Civil en la entrada del centro donde se han producido los hechos. EFE/Andreu Esteban
El Centro de Salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gizon batek bikotekide ohia hil du Benicassimen
author image

EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha detenido a un hombre este lunes por presuntamente matar con un arma blanca a su expareja  en Benicàssim (Castellón).

Según han confirmado fuentes policiales, los hechos se han registrado hoy por la mañana en el Centro de Salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima. El agresor ha propinado varias puñaladas a la mujer, que ha resultado herida crítica.

Los servicios médicos han atendido a la mujer en el centro de salud y posteriormente ha sido trasladada en una ambulancia al Hospital General de Castellón con pronóstico reservado, donde finalmente ha fallecido. 

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Titulares de Hoy Violencia machista Víctimas de violencia machista Comunidad Valenciana Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X