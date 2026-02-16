INDARKERIA MATXISTA
Gizon batek bikotekide ohia hil du Benicassimen

64 urteko emakume bat da biktima. Hainbat labankada jaso ondoren, larri eraman dute Castelloko Ospitale Nagusira, eta han hil da. Ustezko erasotzailea, 70 urteko gizona, atxilotuta dago.

GRAFCVA2150. BENICÀSSIM (CASTELLÓN), 16/02/2026.- La mujer de 64 años apuñalada este lunes por su expareja, un hombre de 70 que ha sido ya detenido, en un centro de salud de Benicàssim (Castellón) donde ella trabajaba de enfermera ha fallecido. En la imagen un agente de la Guardia Civil en la entrada del centro donde se han producido los hechos. EFE/Andreu Esteban

Benicassimgo osasun-zentroa, biktimak lan egiten zuen tokia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat bat atxilotu dute astelehen honetan Benicassimen (Castello), bikotekide ohia arma zuri batekin hil duelakoan.

Guardia Zibilak baieztatu dutenez, goizean izan da hilketa, Benicassimeko Osasun Zentroan, biktimaren lantokian. Erizaina zen.

 Erasotzaileak hainbat labankada eman dizkio emakumeari, eta larri zaurituta, Castelloko Ospitale Nagusira eraman dute anbulantzian. Handik ordu gutxira, bertan hil da. 

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa), eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Eguneko Titularrak Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Valentzia Erkidegoa Gizartea

