La red secundaria de carreteras está registrando incidencias a lo largo de la mañana debido a desprendimientos de tierra y acumulaciones de agua.

En Gipuzkoa, en la N-1, un desprendimiento ha obligado a cortar un carril en Idiazabal, en sentido Donostia / San Sebastián.

Por otra parte, ya se circula con normalidad en, la GI-3440, a la altura de Lezo, en la GI-2631, en el entorno de Hernani, y en la A-2630, a su paso por Oñati tras las incidencias de esta mañana por varios desprendimientos.

En Bizkaia, hay un carril cortado por un desprendimiento en la BI-630 en el Valle de Carranza.

Por lo demás, se han solucionado las afecciones causadas por otro desprendimiento en la BI-2745, en la zona de Trápaga.

En todo caso, el Departamento de Seguridad recomienda extremar la precaución al volante y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento.