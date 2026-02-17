TRÁFICO

Desprendimientos y balsas de agua obligan a cortar varios carriles en Gipuzkoa y Bizkaia

En el Valle de Carranza hay un carril cortado por un desprendimiento en la BI-630 a consecuencia de las fuertes lluvias. Además, otro desprendimiento ha obligado a cortar un carril en la N-1 a su paso por Idiazabal. El Departamento de Seguridad pide extremar la precaución por desprendimientos y balsas de agua. 

Euskaraz irakurri: Bizkaiko eta Gipuzkoako bigarren mailako hainbat errepide itxi dituzte, luiziak eta ur putzuak direla eta
EITB

Última actualización

La red secundaria de carreteras está registrando incidencias a lo largo de la mañana debido a desprendimientos de tierra y acumulaciones de agua.

En Gipuzkoa, en la N-1, un desprendimiento ha obligado a cortar un carril en Idiazabal, en sentido Donostia / San Sebastián. 

Por otra parte, ya se circula con normalidad en, la GI-3440, a la altura de Lezo, en la GI-2631, en el entorno de Hernani, y en la A-2630, a su paso por Oñati tras las incidencias de esta mañana por varios desprendimientos. 

En Bizkaia, hay un carril cortado por un desprendimiento en la BI-630 en el Valle de Carranza

Por lo demás, se han solucionado las afecciones causadas por otro desprendimiento en la BI-2745, en la zona de Trápaga

En todo caso, el Departamento de Seguridad recomienda extremar la precaución al volante y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Por otro lado, una piedra de grandes dimensiones quedó ayer suspendida sobre la N-634, a la altura de Getaria. La malla de protección logró contener la roca y evitar que impactara sobre la calzada.

Los trabajos para retirar la piedra se realizarán durante la jornada de este martes. 

