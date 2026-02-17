Hainbat errei itxi dituzte Bizkaian eta Gipuzkoan, luiziak eta ur putzuak direla eta
BI-630 errepidean errei bat itxi dute Karrantza parean, luizi bat izan baita. Halaber, lur-jausi bat izan da N-1 errepidean ere, Idiazabal parean, eta errei bat itxi behar izan dute. Hori guztia dela eta, Segurtasun Sailak arretaz gidatzea gomendatzen du.
Bizkaiko eta Gipuzkoako bigarren mailako errepideetan arretaz gidatzea gomendatu du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, luiziak eta ur putzuak direla eta.
N-1 errepidean luizi bat izan da, Idiazabal parean, eta errei bat itxi dute Donostiarako noranzkoan.
Bestalde, Lezon (GI-3440 errepidea), Hernani inguruan (GI-2631 errepidea) eta Oñatin (A-2630 errepidea) luiziek eragindako gorabeherak konpondu dituzte, eta trafikoa normal dabil.
Bizkaiari dagokionez, lur jausi bat izan da BI-630 errepidean, Karrantza parean, eta errei bat itxi behar izan dute.
Horrez gain, Trapagaran inguruan sortutako eragozpenak konpondu dira.
Edonola ere, arretaz gidatzea eta irten aurretik errepideen egoeraren berri izateko 902 112 088 telefono zenbakira deitzea edo www.trafikoa.net webgunean sartzea gomendatu dute agintariek.
Bestalde, atzo, harritzar bat zintzilik geratu zen N-634 errepidean, Getaria parean. Menditik eror daitezkeen harri eta bestelakoei eusteko helburua duen burdinazko sareak atxiki ahal izan zuen, eta, zorionez, ez zen errepide gainera erori.
Harritzarra bidetik kentzeko lanak egingo dituzte egunean zehar, eta eragozpenak sor daitezke inguru horretan.
Amaitu dira auto-ilarak BI-10 errepidean, Barakaldo parean bi ibilgailuk istripua izan ondoren
Ezbeharra 124. kilometroan gertatu da, Donostiarako noranzkoan, eta bost kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira.
Albiste izango dira: Ibaien egoera, noiz atertuko du? eta greba Tubos Reunidosen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ibaiak gainezka izan dira gauean, baina egoerak hobera egin du
Prezipitazio handien ondorioz, uholdeak izan dira hainbat tokitan, garajeetan eta etxebizitzetan, batez ere Butroe ibaiaren arroan. Marurin 36 auzokideri eragin die.
Harritzar bat zintzilik geratu da N-634 errepidearen gainaldean, Getaria parean
Eguerdia pasatxo zenean, tamaina handiko harri bat erori da mendian behera, baina burdinezko sareak eutsi egin ahal izan dio. Astearte goizean hasiko dituzte erretiratzeko lanak, eta bien bitartean, errepidea irekita dago.
Sei pertsona zauritu dira Faltzesen, beren autoa bidetik irten ostean
Zauritu guztiak ospitalera eraman dituzte eta ingresatuta geratu dira, pronostiko erreserbatuarekin. Horietako bost adin txikikoak dira.
Maila horian daude Abetxuko, Sangroniz eta Mungiako estazioak, uholde arriskuagatik
Euskalmetek jakinarazi duenez, datozen orduotan ere euria barra-barra egiten jarraituko du, ia etenik gabe, batez ere, Kantauri isurialdean.
Butroe ibaiak gainezka egin du Mungia parean
Euriteen ondorioz, Butroe ibaiak gainezka egin du Mungia parean, eta bertako Udalak autoak toki garaietara mugitzea gomendatu die herritarrei.
Nafarroak 4,7 milioi aktibatu ditu auto elektrikoaren erabilera bizkortzeko
"Tximista Auto" plan berriak ibilgailu bakoitzeko 5.500 eurorainoko laguntzak eta azpiegituretarako zuzeneko laguntza indartzen ditu.
Berriro ekin diote Bidasoa ibaira salto egin zuen gizonaren bilaketari
Antza, pertsona batek bi gizon ikusi ditu igande goizaldean ibilgailuak garbitzeko gune batean lapurreta egiten, Irunen, eta ertzainak heldu direnean, horietako batek uretara egin du salto; bestea, 31 urteko gizasemea, atxilotu egin dute.