Hainbat errei itxi dituzte Bizkaian eta Gipuzkoan, luiziak eta ur putzuak direla eta

BI-630 errepidean errei bat itxi dute Karrantza parean, luizi bat izan baita. Halaber, lur-jausi bat izan da N-1 errepidean ere, Idiazabal parean, eta errei bat itxi behar izan dute. Hori guztia dela eta, Segurtasun Sailak arretaz gidatzea gomendatzen du.

N-634 errepidera erori den harria.

EITB

Bizkaiko eta Gipuzkoako bigarren mailako errepideetan arretaz gidatzea gomendatu du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak, luiziak eta ur putzuak direla eta. 

N-1 errepidean luizi bat izan da, Idiazabal parean, eta errei bat itxi dute Donostiarako noranzkoan. 

Bestalde, Lezon (GI-3440 errepidea), Hernani inguruan (GI-2631 errepidea) eta Oñatin (A-2630 errepidea) luiziek eragindako gorabeherak konpondu dituzte, eta trafikoa normal dabil. 

Bizkaiari dagokionez, lur jausi bat izan da BI-630 errepidean, Karrantza parean, eta errei bat itxi behar izan dute. 

Horrez gain, Trapagaran inguruan sortutako eragozpenak konpondu dira.  

Edonola ere, arretaz gidatzea eta irten aurretik errepideen egoeraren berri izateko 902 112 088 telefono zenbakira deitzea edo www.trafikoa.net webgunean sartzea gomendatu dute agintariek. 

Bestalde, atzo, harritzar bat zintzilik geratu zen N-634 errepidean, Getaria parean. Menditik eror daitezkeen harri eta bestelakoei eusteko helburua duen burdinazko sareak atxiki ahal izan zuen, eta, zorionez, ez zen errepide gainera erori.

Harritzarra bidetik kentzeko lanak egingo dituzte egunean zehar, eta eragozpenak sor daitezke inguru horretan. 

