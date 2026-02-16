Getaria eta Zarautz arteko errepidea itxi dute, hainbat lur-jauziren ondorioz
Eguerdia pasatxo zenean, izugarrizko tamainako harria erori da mendian behera, eta burdinezko sareak eutsi dio. Arratsaldeko 18:30ak aldera beste lur-jauzi bat izan da eta errepidea erabat ixtea erabaki dute.
Zumaia eta Zarautz arteko bizilagunak ohituta daude eurijasa eta denborale garaietan N-634 errepidea itxita ikustera, baina susto handia bizi izan da astelehen honetan, eguerdian, tamaina ikusgarriko harri bat jausi denean. Zorionez, eror daitezkeen harri eta bestelakoei eusteko helburua duen sareak atxiki ahal izan du eta ez da errepide gainera erori.
Errepide horren 23. kilometroan izan da ezustekoa, Zarauzko norabidean. Hala, errei hori itxi, semaforoa jarri eta Zumaiara bidean doan erreitik bideratu da trafikoa, bigarren luizia izan den arte.
18:30 aldera, lurra eta harriak erori dira berriz ere errepidera, 21. kilometroaren parean, eta errepidea erabat itxi dute. Herrizaingo Sailak Oraini jakitera eman dionez, ez dakite noiz ireki ahal izango den errepidea.
Obra zerbitzuetako langileak bertan dira errepidea garbitzeko baina eguerdian eroritako harri handia ez dira bihar arte erretiratzen hasiko.
Informazio gehiago laster.
