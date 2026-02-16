Cortada la carretera entre Getaria y Zarautz por varios desprendimientos
Poco después del mediodía, una enorme piedra ha caído por el monte, pero ha podido ser sujetada por la malla de hierro. Sobre las 18:30 horas se ha producido un nuevo desprendimiento de tierra y se ha decidido el cierre total de la N-634 en ese punto.
Aunque en época de lluvias y temporales los vecinos de la zona comprendida entre Zumaia y Zarautz están acostumbrados a ver cortada la N-634, este mediodía han vivido un gran susto cuando una piedra de grandes dimensiones ha caído ladera abajo. Afortunadamente, la red de seguridad ha podido contener la pieza y no ha caído sobre la carretera.
El incidente se ha producido en el kilómetro 23 de la vía, sentido Zarautz. Se ha cerrado un carril, colocado un semáforo y se estaba dando paso alternativo por el carril dirección a Zumaia hasta que se ha producido otro desprendimiento.
Sobre las 18:30 horas, han vuelto a caer piedras y tierra sobre la N-635 a la altura del kilómetro 21, que ha quedado totalmente cortada al tráfico, según ha informado el departamento de prensa de la Ertzaintza a Orain.
Los trabajadores de los servicios de obras se encuentran allí para limpiar la calzada, pero la gran piedra caída al mediodía no empezará a retirarse hasta mañana.
La Diputación foral de Gipuzkoa han informado de que se espera que la retirada de la piedra tenga lugar este martes a partir de las 09:00 horas, tras lo cual se procederá a trocearla y limpiar la vía.
Se desconoce cuándo se podrá abrir la vía completamente.
Te puede interesar
Seis personas resultan heridas en Falces tras una salida de vía
Todos los heridos han quedado ingresados con varias heridas y pronóstico reservado. Cinco de ellos son menores de edad.
Navarra activa 4,7 millones para acelerar el uso del coche eléctrico
El nuevo plan “Tximista Auto” refuerza las ayudas con hasta 5.500 € por vehículo y apoyo directo a infraestructuras.
Las intensas lluvias elevan a nivel amarillo por desbordamiento las estaciones de Abetxuko, Jaizubia, Sangroniz y Mungia
Según ha informado Euskalmet, seguirá lloviendo casi sin parar durante lo que resta de día, especialmente en la vertiente cantábrica.
El río Butrón se desborda a su paso por Mungia
Las intensas lluvias han provocado el desbordamiento del río Butrón a su paso por Mungia, y el Ayuntamiento del municipio vizcaíno ha recomendado que se muevan los coches a zonas altas.
Reanudan la búsqueda de la persona desaparecida en el río Bidasoa en Irun
Había sido sorprendido, junto a otro hombre, forzando las cajas de dinero de una zona de lavado de vehículos. El otro presunto implicado en el robo ya ha sido detenido.
Un hombre mata a su expareja en Benicàssim
El presunto agresor, de 70 años, ha sido detenido y se encuentra en dependencias policiales. La mujer, de 64 años, ha sido trasladada en estado crítico al Hospital General de Castellón, donde ha fallecido.
La Ertzaintza comenzará esta semana a sancionar la falta de baliza
No tener la baliza o la no utilización de la misma se considera una infracción leve, que conlleva una sanción de 80 euros..
Arrancan las obras en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria para evitar que se deteriore más
La que será sede del memorial de víctimas del 3 de marzo sufre “degradación”, y "riesgo de aumento de daños en el caso de no intervenir de manera inmediata".
Fallece un hombre de 49 años en un accidente entre un coche y un camión en Peralta
El siniestro se ha producido cuando el coche en el que circulaba el fallecido ha colisionado frontalmente contra un camión.