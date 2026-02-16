Cortada la carretera entre Getaria y Zarautz por varios desprendimientos

Aunque en época de lluvias y temporales los vecinos de la zona comprendida entre Zumaia y Zarautz están acostumbrados a ver cortada la N-634, este mediodía han vivido un gran susto cuando una piedra de grandes dimensiones ha caído ladera abajo. Afortunadamente, la red de seguridad ha podido contener la pieza y no ha caído sobre la carretera.

El incidente se ha producido en el kilómetro 23 de la vía, sentido Zarautz. Se ha cerrado un carril, colocado un semáforo y se estaba dando paso alternativo por el carril dirección a Zumaia hasta que se ha producido otro desprendimiento.

Sobre las 18:30 horas, han vuelto a caer piedras y tierra sobre la N-635 a la altura del kilómetro 21, que ha quedado totalmente cortada al tráfico, según ha informado el departamento de prensa de la Ertzaintza a Orain.

Los trabajadores de los servicios de obras se encuentran allí para limpiar la calzada, pero la gran piedra caída al mediodía no empezará a retirarse hasta mañana.

La Diputación foral de Gipuzkoa han informado de que se espera que la retirada de la piedra tenga lugar este martes a partir de las 09:00 horas, tras lo cual se procederá a trocearla y limpiar la vía.

Se desconoce cuándo se podrá abrir la vía completamente.