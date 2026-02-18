El exmarido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón) ha sido detenido como presunto autor del crimen
El exmarido de la mujer y padre la niña degolladas en Xilxes (Castellón) ha sido detenido como presunto autor del doble crimen, según ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Así lo ha señalado en atención a los medios en Riba-roja (Valencia), donde participa en la comisión mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados por la DANA.
La delegada ha señalado que el detenido por el doble homicidio, que inicialmente había sido arrestado por un delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía impuesta sobre las víctimas, pasará a disposición judicial y ha aprovechado para expresar todo su "reconocimiento" al trabajo que la Guardia Civil ha desarrollado en las últimas horas para cerrar el caso.
Los cadáveres de la mujer y de su hija de 12 años fueron hallados este martes con signos de una muerte violenta en una vivienda de la localidad Xilxes. La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió entonces una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
Te puede interesar
Detenido en Tolosa un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer a la que ofreció trabajar en una peluquería
Este lunes, 16 de febrero, la víctima interpuso una denuncia ante la Ertzaintza y este martes el presunto implicado fue detenido.
La familia de Kerman pide más control sobre los porteros y un juicio "completo" por el crimen de la sala Mítika
Arantza Beitia y Roberto Villate, madre y padre de Kerman, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para exponer la situación en la que se encuentra el proceso judicial por la muerte de su hijo y para solicitar la colaboración de la Cámara para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a producir.
Suben los nacimientos en la Comunidad Autónoma Vasca por primera vez en una década, aunque el saldo vegetativo se mantiene en negativo
El año pasado nacieron en Euskadi 394 niños y niñas más que en 2024 pero también el número de fallecidos aumentó. En Navarra bajan ambos valores y se mantiene el saldo vegetatibo negativo.
La salida de un eje en un tren de Cercanías en Zabalburu provoca retrasos en las líneas C1 y C2
La incidencia se ha producido a primera hora de la mañana en Bilbao y ha afectado a la circulación habitual de los servicios de Cercanías.
Será noticia: documental sonoro "Memoria contra el olvido", comienza el ramadán y aviso amarillo por viento
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La comunidad musulmana de Euskadi inicia hoy el ramadán, mes de ayuno y reflexión
La confesión no católica más numerosa en Euskadi inicia un periodo marcado por la reflexión espiritual y la vida en comunidad. Se estima que alrededor del 4 % de la población vasca profesa esta religión.
'Memoria contra el olvido': testimonios exclusivos y audios inéditos de la masacre del 3 de Marzo
En el 50 aniversario de la masacre del 3 de Marzo, Radio Vitoria ha creado una serie documental auditiva de diez episodios, con testimonios exclusivos y audios inéditos. Hoy el proyecto se ha presentado en el Palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, en un acto conducido por los periodistas Ismael Diaz de Mendibil y Pilar Ruiz de Larrea. El primer capítulo se emitirá mañana, primero en Radio Vitoria, y despúes en la plataforma Guau.
El Gobierno español afirma que ha reconocido como “brutal represión del Estado” la matanza del 3 de marzo
A las preguntas del senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, quien ha considerado que "ha llegado el momento de asumir responsabilidades", Ángel Víctor Torres ha respondido que las leyes de memoria histórica y democrática incluyen a las víctimas y recordado que la iglesia de Zaramaga será declarada lugar de memoria democrática en el 50 aniversario.
Reabierta la N-634 entre Zarautz y Getaria tras retirar el desprendimiento de la roca de grandes dimensiones
La carretera N-634 entre las localidades guipuzcoanas de Zarautz y Getaria se ha reabierto pasadas las 18:15 horas de este martes tras retirar el desprendimiento de la roca de grandes dimensiones que había caído a una red de seguridad por las fuertes lluvias del temporal.