El exmarido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón) ha sido detenido como presunto autor del crimen

Al hombre, que había sido detenido en un primer momento por el quebrantamiento de una orden de alejamiento sobre su exmujer, se le imputan dos presuntos asesinatos y el caso será llevado al juzgado de Violencia Machista.
XILXES (CASTELLÓN), 17/02/2026.- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años, cuyos cuerpos han sido hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense de Xilxes. El aviso se ha recibido esta tarde por un posible doble crimen y hasta el lugar se han desplazado con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil. La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio". Además, el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027, según las fuentes, que han indicado que de momento no ha sido detenido. EFE/Andreu Esteban
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Xilxesen (Castelló), emazte ohia eta bien alaba ustez hiltzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El exmarido de la mujer y padre la niña degolladas en Xilxes (Castellón) ha sido detenido como presunto autor del doble crimen, según ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Así lo ha señalado en atención a los medios en Riba-roja (Valencia), donde participa en la comisión mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados por la DANA.

La delegada ha señalado que el detenido por el doble homicidio, que inicialmente había sido arrestado por un delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía impuesta sobre las víctimas, pasará a disposición judicial y ha aprovechado para expresar todo su "reconocimiento" al trabajo que la Guardia Civil ha desarrollado en las últimas horas para cerrar el caso.

Los cadáveres de la mujer y de su hija de 12 años fueron hallados este martes con signos de una muerte violenta en una vivienda de la localidad Xilxes. La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió entonces una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

