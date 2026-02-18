Indarkeria matxista
Gizon bat atxilotu dute Xilxesen (Castelló), emazte ohia eta bien alaba hil duelakoan

Hasiera batean emazte ohiarekiko urruntze agindua urratzeagatik atxilotu zuten gizonari ustezko bi hilketa egotzi dizkiote, eta kasua Indarkeria Matxistako epaitegira eramango dute.
Guardia Zibila emakume baten eta haren alabaren indarkeriazko heriotza ikertzen ari da. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emakumearen senar ohia eta neskatoaren aita atxilotu dute Xilxesen (Castelló), hilketa bikoitza egotzita, Pilar Bernabe Espainiako Gobernuak Valentziako Erkidegoan duen ordezkariak asteazken honetan iragarri duenez.

Ordezkariak azaldu du hilketa bikoitzagatik atxilotutako gizona, hasiera batean, biktimengandik urruntzeko agindua urratzeagatik atxilotu zutela, eta epailearen esku utziko dutela.

Emakumearen eta 12 urteko alabaren gorpuak astearte honetan aurkitu zituzten Xilxeseko etxebizitza batean. Orduan, Guardia Zibilaren Polizia Judizialak ikerketa abiatu zuen heriotza horien nondik norakoak argitzeko.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa), eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

 

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Valentzia Erkidegoa Gizartea

