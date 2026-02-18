Gizon bat atxilotu dute Xilxesen (Castelló), emazte ohia eta bien alaba hil duelakoan
Emakumearen senar ohia eta neskatoaren aita atxilotu dute Xilxesen (Castelló), hilketa bikoitza egotzita, Pilar Bernabe Espainiako Gobernuak Valentziako Erkidegoan duen ordezkariak asteazken honetan iragarri duenez.
Ordezkariak azaldu du hilketa bikoitzagatik atxilotutako gizona, hasiera batean, biktimengandik urruntzeko agindua urratzeagatik atxilotu zutela, eta epailearen esku utziko dutela.
Emakumearen eta 12 urteko alabaren gorpuak astearte honetan aurkitu zituzten Xilxeseko etxebizitza batean. Orduan, Guardia Zibilaren Polizia Judizialak ikerketa abiatu zuen heriotza horien nondik norakoak argitzeko.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa), eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute Tolosan, ile-apaindegi batean lan egitea eskaini zion emakume bati sexu-erasoa egitea egotzita
Astelehen honetan, otsailaren 16an, biktimak salaketa jarri zuen Ertzaintzaren aurrean, eta asteartean ustezko erasotzailea atxilotu zuten.
Kermanen familiak eskatu du atezainak gehiago kontrola dezatela eta epaiketa "osoa" egin dezatela, Mitika dantzalekuko krimenagatik
Arantza Beitia eta Roberto Villate, Kermanen ama eta aita, Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean izan dira asteazken honetan, semearen heriotzaren prozesu judiziala zein egoeratan dagoen azaltzeko eta Ganberaren laguntza eskatzeko, horrelako gertaerak berriro gerta ez daitezen.
Gora egin du jaiotzen kopuruak EAEn, hamarkada batean lehen aldiz; hala ere, saldo begetatiboa negatiboa izan zen iaz
Iaz, 2024an baino 394 haur gehiago jaio ziren Euskadin, baina hildakoen kopuruak ere gora egin zuen. Nafarroan behera egin dute bi balioek, eta saldo begetatiboa negatiboa izan da Foru Erkidegoan ere.
Aldiriko tren baten ardatz bat irten da Zabalburun eta horrek atzerapenak eragin ditu C1 eta C2 lineetan
Gertaera goizeko lehen orduan izan da, Bilbon, eta aldirietako zerbitzuen ohiko zirkulazioari eragin dio.
Albiste izango dira: "Memoriaren indarra" soinu-dokumentala, ramadana hasiko da eta abisu horia haizeagatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Musulmanen komunitateak ramadana hasiko du gaur, baraualdia eta hausnarketa ardatz dituen hilabetea
Euskadin, esaterako, katolikoa ez den konfesio nagusia da, biztanleen % 4k inguru praktikatzen dute. Gogoeta espiritualak eta komunitateko bizimoduak markatutako garaia hasiko dute gaur.
'Oroimenaren indarra', Martxoaren 3ko sarraskiari buruzko audio eta elkarrizketa bilduma
Martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrenean, Radio Vitoriak hamar ataleko dokumentala ondu du, elkarrizketa esklusiboak eta sekula argitaratu gabeko audioak biltzen dituena. Gaur aurkeztu dute proiektua Gasteizko Villa Suso Jauregian, Ismael Diaz de Mendibil eta Pilar Ruiz de Larrea kazetariek aurkeztutako ekitaldi batean. Lehenengo atala bihar emitituko da; aurrena, Radio Vitorian eskainiko da, eta ondoren, Guau plataforman jarriko dute entzungai.
Espainiako Gobernuak dio aitortu egin duela martxoaren 3ko sarraskia "Estatuaren errepresio basatia" izan zela
Gorka Elejabarrieta EH Bilduren senatariaren galderei erantzunez, Angel Victor Torresek esan du memoria historikoaren eta demokratikoaren legeek biktimak barne hartzen dituztela, eta Zaramagako eliza sarraskiaren 50. urteurrenean oroimen demokratikoaren leku izendatuko dutela.
Zabaldu dute N-634 errepidea Zarautz eta Getaria artean, atzo zintzilik geratutako harritzarra erretiratu ondoren
Zarautz eta Getaria (Gipuzkoa) arteko N-634 errepidea 18:15ean ireki dute, ia 24 orduz itxita egon ostean. Euriteen ondorioz, harritzar bat erori zen atzo segurtasun sarera, eta gaur arratsaldean kendu dute, atzerako hondeamakina baten laguntzarekin.