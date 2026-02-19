TEMPORAL
Cortada la carretera entre Zumaia y Getaria por fuerte oleaje

A lo largo del este jueves se han activado avisos amarillos por riesgo marítimo-costero. Esta tarde se han registrado olas de más de 5 metros, por lo que el Departamento de Seguridad mantendrá cortada la carretera hasta que el temporal amaine. 

Ingrid olatuak Zumaia Lazaro Gonzalez Ramos
Olas en Zumaia. Foto: Lázaro González Ramos.
Euskaraz irakurri: Itxita dago Zumaia eta Getaria arteko errepidea olatu handiengatik
EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha cerrado al tráfico la carretera N-634 entre Zumaia y Getaria, debido al fuerte oleaje que está afectando al litoral. 

A raíz del temporal Pedro se han decretado varios avisos amarillos para hoy jueves y mañana viernes en la costa de Gipuzkoa y Bizkaia. 

Esta tarde se ha activado el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero. En el momento de pleamar más alto se han registrado olas de más de 5 metros de altura. 

Ante el posible riesgo para el tráfico en esta carretera, el Departamento de Seguridad ha decidido mantenerlo cortado hasta que se calme la situación. 

El viernes por la mañana también se activará el aviso amarillo por impacto en costa entre las 05:00 y las 07:00 horas. Se espera que en el momento de la pleamar, que será a las 06:21 de la madrugada, las olas puedan superar los 4 metros de altura.  

Asimismo, hasta las 09:00 horas del viernes, está activo el aviso amarillo para la navegación en las 2 primeras millas. Se esperan olas de 4-5 metros en el interior del mar. 

El temporal Pedro ha dejado este jueves en Euskal Herria vientos fuertes, algunos chubascos y un fuerte oleaje. No obstante, según van pasando las horas, la borrasca se va alejando y se espera que las precipitaciones irán remitiendo y comenzarán a abrirse claros. 

El viento también irá amainando y cambiará de dirección de oeste a norte. 

