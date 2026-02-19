Cortada la carretera entre Zumaia y Getaria por fuerte oleaje

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha cerrado al tráfico la carretera N-634 entre Zumaia y Getaria, debido al fuerte oleaje que está afectando al litoral.

A raíz del temporal Pedro se han decretado varios avisos amarillos para hoy jueves y mañana viernes en la costa de Gipuzkoa y Bizkaia.

Esta tarde se ha activado el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero. En el momento de pleamar más alto se han registrado olas de más de 5 metros de altura.

Ante el posible riesgo para el tráfico en esta carretera, el Departamento de Seguridad ha decidido mantenerlo cortado hasta que se calme la situación.