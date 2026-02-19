DENBORALEA
Itxita dago Zumaia eta Getaria arteko errepidea olatu handiengatik

Itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarrita dago kostalde osoan. Unerik gorenenean 5 metrotik gorako olatuak espero dira, beraz, Segurtasun Sailak errepidea itxita izango du egoera baretu arte.
Ingrid olatuak Zumaia Lazaro Gonzalez Ramos
Olatuak Zumaian. Argazkia: Lazaro Gonzalez Ramos.
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak itxi egin du Zumaia eta Getaria arteko N-634 errepidea, olatu handiak ari direlako itsasbazterra jotzen. Pedro izeneko denboralearen ondorioz, hainbat abisu hori izango dira aktibo gaur osteguna eta bihar ostirala Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean. 

Gaur arratsaldean abisu horia dago ezarrita itsasaldeko arriskuagatik. Unerik gorenenean 5 metro inguruko olatuak espero dira. 12-13 segunduko tartearekin ari dira itsas-bazterra jotzen. 

Errepide horretan trafikoarentzat egon daitekeen arriskuagatik, Segurtasun Sailak itxita izatea erabaki du egoera baretu arte. 

 

Ostiral goizean ere, kostaldeko inpaktuagatik abisu horia jarriko da indarrean 05:00etatik 07:00etara, itsasgora izango den unean. Goizaldeko 06:21ean izango da itsasgora eta une horretako olatuak 4 metrotik gorakoak izan daitezkeela espero dute. 

Horrez gainera, nabigaziorako abisu horia ere ezarrita dago ostiral goizeko 09:00ak arte lehenengo 2 militan. Itsas barnean 4-5 metroko olatuak espero dira. 

Pedro denboraleak haize zakarra, zaparrada batzuk eta olatu handiak utzi ditu Euskal Herrian ostegun honetan baina, orduak aurrera egin ahala, urruntzen ari da. Ondorioz, hurrengo orduetan prezipitazioak urritzen joango dira eta ostarteak zabaltzen hasiko dira. 

Haizea ere baretzen joango da eta norabidea aldatuko du mendebaldetik iparraldera. 

