Itxita dago Zumaia eta Getaria arteko errepidea olatu handiengatik
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak itxi egin du Zumaia eta Getaria arteko N-634 errepidea, olatu handiak ari direlako itsasbazterra jotzen. Pedro izeneko denboralearen ondorioz, hainbat abisu hori izango dira aktibo gaur osteguna eta bihar ostirala Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean.
Gaur arratsaldean abisu horia dago ezarrita itsasaldeko arriskuagatik. Unerik gorenenean 5 metro inguruko olatuak espero dira. 12-13 segunduko tartearekin ari dira itsas-bazterra jotzen.
Errepide horretan trafikoarentzat egon daitekeen arriskuagatik, Segurtasun Sailak itxita izatea erabaki du egoera baretu arte.
Ostiral goizean ere, kostaldeko inpaktuagatik abisu horia jarriko da indarrean 05:00etatik 07:00etara, itsasgora izango den unean. Goizaldeko 06:21ean izango da itsasgora eta une horretako olatuak 4 metrotik gorakoak izan daitezkeela espero dute.
Horrez gainera, nabigaziorako abisu horia ere ezarrita dago ostiral goizeko 09:00ak arte lehenengo 2 militan. Itsas barnean 4-5 metroko olatuak espero dira.
Pedro denboraleak haize zakarra, zaparrada batzuk eta olatu handiak utzi ditu Euskal Herrian ostegun honetan baina, orduak aurrera egin ahala, urruntzen ari da. Ondorioz, hurrengo orduetan prezipitazioak urritzen joango dira eta ostarteak zabaltzen hasiko dira.
Haizea ere baretzen joango da eta norabidea aldatuko du mendebaldetik iparraldera.
Barne ministerioak polizia-babesa jarri dio Espainiako Poliziaren buruaren sexu erasoak salatu dituen emakumeari
Kereila jarri zuen egun berean, hau da, asteartean bertan, bere izen-abizenak zabaldu zituzten WhatsAppeko hainbat polizia taldetan, bere abokatuak deitoratu duenez. Horrek antsietatea areagotu dio, eta oso ahul dago.
Amatatu dute Sopuertako enpresa batean piztutako sutea
Sua La Sota auzoan piztu da, eta ez da inor zauritu.
Irungo eta Hondarribiko bizilagunei Hendaian gaizki aparkatzeagatik jarritako isun-iruzur baten berri eman dute
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ostegun honetan jakitera eman duenez, biktimei arau-hausteen inguruko jakinarazpena iritsi zaie postontzira, uda garaian Hendaian gaizki aparkatzeagatik.
Jaiotzek gora, abagune kontua da ala joera aldatu egin da?
Lehenengoz 2011tik jaiotzek gora egin dute Euskadin: 2025ean aurreko urtean baino % 3 haur gehiago jaio ziren. Unai Martin demografoak zergatiak argitu eta sakoneko joera ote den azaldu du.
Alberto Martinezek medikuekin negoziatzeko edo eskumena Euskadiri lagatzeko eskatu dio Ministerioari
Osasun sailburuak ohartarazi duenez, ministerioak erantzukizunak bere gain hartzen ez baditu, Euskadik osasun-kudeaketaren eskumena eskatuko du.
Bizkaiko Karate Federazioaren presidentea kargutik kendu dute, kudeaketa txarra eta irregulartasunak egitea egotzita
Andoni Lopezi jarduerarik gabeko klubak sortzea leporatzen diote 11 klubek, bere botoei esker hauteskundeak irabazten jarraitzeko. Gainera, salatu dute Federazioko idazkari gisa kontratatu zuela emaztea, lanaldi erdian, 23.000 euroko soldatarekin. Hortaz, bien artean Federazioaren aurrekontuaren erdia eramaten zuten etxera.
Kamioi bat matxuratu da A-15 errepidean, Berastegin, eta errei bat itxi dute Iruñerako noranzkoan
Lehen unean errepidea guztiz itxi badute ere, minutu batzuk geroago errei bat zabaldu dute.
Furgoneta bat atzeman dute Donostian, pertsonen trafikoan ziharduelakoan
Asiar jatorriko hainbat pertsona zeramatzan furgoneta bat atzeman zuen atzo goizaldean Donostiako Udaltzaingoak.
Biktimaren abokatuak ez du baztertzen inplikatu gehiago egotea Polizia Nazionalaren buruzagi ohiak egin omen zuen sexu-erasoaren kasuan
Defentsaren arabera, instrukzioak zehaztu beharko du inplikatu gehiago egon ote ziren, batez ere gerora egindako ustezko presioei dagokienez, agenteak Espainiako Polizia Nazionalaren aurka salaketa jartzea saihesteko.