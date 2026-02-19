Polémica
Destituido el presidente de la Federación vizcaína de Kárate acusado de mala gestión e irregularidades

Andoni Lopez, Bizkaiko Karate Federazioko jarduneko presidentea
Andoni López. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Bizkaiko Karate Federazioko presidentea kargutik kendu dute, kudeaketa txarra eta irregulartasunak egotzita

Once clubes acusan a Andoni López de crear clubes sin actividad para seguir ganando elecciones gracias a sus votos. Además denuncian que contrató a su mujer como secretaria de la Federación, a media jornada, con un sueldo de 23. 000 euros y que entre los dos se llevaban a casa la mitad del presupuesto de la Federación.

18:00 - 20:00
