Destituido el presidente de la Federación vizcaína de Kárate acusado de mala gestión e irregularidades
Once clubes acusan a Andoni López de crear clubes sin actividad para seguir ganando elecciones gracias a sus votos. Además denuncian que contrató a su mujer como secretaria de la Federación, a media jornada, con un sueldo de 23. 000 euros y que entre los dos se llevaban a casa la mitad del presupuesto de la Federación.
Te puede interesar
Alertan de una estafa para el cobro de supuestas multas de aparcamiento en Hendaia a residentes en Irun y Hondarribia
Según ha informado este jueves el Departamento vasco de Seguridad, las víctimas reciben en su buzón una presunta infracción de estacionamiento interpuesta, aparentemente, en periodo estival en la vecina localidad de Hendaia.
¿Comienza a remontar la natalidad? Las razones de un posible cambio de tendencia
En 2025 se registraron un 3 % más de nacimientos que en el año anterior y se dio el primer incremento interanual desde 2011. El demógrafo Unai Martín explica las razones y si se trata de un cambio de tendencia.
Alberto Martínez exige al Ministerio que negocie con el personal médico o ceda competencias a Euskadi
El consejero de Salud advierte de que, si el ministerio no asume sus responsabilidades, Euskadi reclamará la gestión de las competencias sanitarias en este ámbito.
Un carril cortado en la A-15 por la avería de un camión en Berastegi
La incidencia ha obligado en un primer momento a cerrar la vía en sentido Pamplona, aunque minutos después se ha reabierto parcialmente uno de los carriles.
Investigan un posible caso de tráfico ilegal de personas en San Sebastián
Agentes municipales de la capital donostiarra interceptaron, la madrugada de ayer, una furgoneta que trató de darse a la fuga, en la que viajaban varias personas de procedencia asiática.
El abogado de la víctima no descarta que haya más implicados en el caso de la presunta agresión sexual del exDAO
La defensa sostiene que la instrucción deberá determinar si hubo más implicados, especialmente en relación con supuestas presiones posteriores para evitar la denuncia por parte de la agente contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional española.
Detenido en Tolosa un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer a la que ofreció trabajar en una peluquería
Este lunes, 16 de febrero, la víctima interpuso una denuncia ante la Ertzaintza y este martes el presunto implicado fue detenido.
El exmarido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón) ha sido detenido como presunto autor del crimen
Al hombre, que había sido detenido en un primer momento por el quebrantamiento de una orden de alejamiento sobre su exmujer, se le imputan dos presuntos asesinatos y el caso será llevado al juzgado de Violencia Machista.
La familia de Kerman pide más control sobre los porteros y un juicio "completo" por el crimen de la sala Mítika
Arantza Beitia y Roberto Villate, madre y padre de Kerman, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para exponer la situación en la que se encuentra el proceso judicial por la muerte de su hijo y para solicitar la colaboración de la Cámara para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a producir.