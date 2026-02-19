Polemika
Bizkaiko Karate Federazioko presidentea kargutik kendu dute, kudeaketa txarra eta irregulartasunak egotzita

Andoni Lopez, Bizkaiko Karate Federazioko jarduneko presidentea
Andoni López. Argazkia: EITB.

Andoni Lopezi jarduerarik gabeko klubak sortzea leporatzen diote 11 klubek, bere botoei esker hauteskundeak irabazten jarraitzeko. Gainera, salatu dute Federazioko idazkari gisa kontratatu zuela emaztea, lanaldi erdian, 23.000 euroko soldatarekin. Hortaz, bien artean Federazioaren aurrekontuaren erdia eramaten zuten etxera.

