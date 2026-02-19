El incendio declarado este jueves en una empresa de Sopuerta (Bizkaia) ya ha sido controlado.

El fuego se ha iniciado sobre las 11:45 horas, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en una empresa del barrio de La Sota dedicada a la fabricación de elementos de caucho.

Ninguna persona ha resultado herida.

En cuanto a los daños materiales, el fuego ha calcinado la nave anexa dedicada al almacenaje.

Al lugar del incendio han acudido efectivos de los parques de Zalla, Urioste, Derio y Basauri.