Controlado el incendio declarado en una empresa de Sopuerta

El fuego se ha declarado en el barrio de La Sota. El incendio ha calcinado la nave dedicada al almacenaje, pero ninguna persona ha resultado herida. 

Incendio en una empresa de Sopuerta. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sutea piztu da Sopuertako enpresa batean
EITB

Última actualización

El incendio declarado este jueves en una empresa de Sopuerta (Bizkaia) ya ha sido controlado. 

El fuego se ha iniciado sobre las 11:45 horas, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en una empresa del barrio de La Sota dedicada a la fabricación de elementos de caucho. 

Ninguna persona ha resultado herida. 

En cuanto a los daños materiales, el fuego ha calcinado la nave anexa dedicada al almacenaje. 

Al lugar del incendio han acudido efectivos de los parques de Zalla, Urioste, Derio y Basauri. 

