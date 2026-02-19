Kontrolpean hartu dute Sopuertako enpresa batean piztutako sutea
Sua La Sota auzoan piztu da, eta ez da inor zauritu.
Gaur goizean sutea piztu da Sopuertako enpresa batean, eta suhiltzaileek garrak kontrolpean hartzea lortu dute.
Sua 11:45ak aldera piztu da La Sota auzoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera. Zehazki, kautxuzko elementuak egiten dituen enpresa batean gertatu da.
Kalteak gorabehera, ez da inor zauritu.
Suteak enpresaren bi eraikinetako bat kiskali du.
Zalla, Urioste, Derio eta Basauriko suhiltzaileak gerturatu dira sua itzali eta ingurua hoztera.
