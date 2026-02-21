BALONCESTO
La afición del Kosner Baskonia caldea el ambiente en las horas previas al partido decisivo para conquistar la Copa

Euskaraz irakurri: Festa giroa Valentzian, Kosner Baskoniari Kopa irabazten laguntzeko helburuarekin
author image

EITB

Última actualización

Ayer fue noche de celebraciones y hoy, con energía aún de sobra, han despertado al ritmo de la txaranga. El Kosner Baskonia se juega esta noche el pase a la final de la Copa, frente al Barcelona.

Vitoria-Gasteiz Sociedad

