Festa giroa Valentzian, Kosner Baskoniari Kopa irabazten laguntzeko helburuarekin

Baskonia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ospakizun gaua igarota, txarangaren erritmora esnatu dira zaleak. Kosner Baskoniak gaur gauean jokatuko du Errege Kopako finalerako txartela eskuratzeko partida erabakigarria, Bartzelonaren aurka.

Gasteiz Gizartea

