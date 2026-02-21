VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Concentración en Pamplona para denunciar el asesinato machista de Sarriguren

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sarrigurengo hilketa matxista salatzeko elkarretaratzea egin dute Iruñean
Convocadas por el colectivo feminista Itaia, decenas de personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para denunciar el asesinato machista de Sarriguren y la "violencia machista estructural".

