EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Sarrigurengo hilketa matxista salatzeko elkarretaratzea egin dute Iruñean

18:00 - 20:00
EITB

Itaia talde feministak deituta, dozenaka pertsona elkartu dira Iruñeko Udaletxe plazan, Sarrigurenengo hilketa matxista eta "indarkeria matxista egiturazkoa" dela salatzeko.

Indarkeria matxista Gizartea

