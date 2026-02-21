Irun-Hendaia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los activistas de J'accuse crean un mural para conmemorar a las víctimas de las políticas migratorias

etorkinak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: J 'accuse-ko ekintzaileek migrazio politiken biktimak omentzeko mural bat sortu dute
author image

EITB

Última actualización

También han celebrado la absolución de las siete personas acusadas de ayudar a 36 migrantes a cruzar la frontera el primer día de la Korrika de 2024, calificándola de "hermosa victoria".

Migración Irún Korrika 2026 Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mueren más de 10 000 pollos en el incendio de una explotación avícola de Villafranca (Navarra)

Alrededor de 10 000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en la localidad ribera de Villafranca. El aviso del suceso se ha recibido a las 8:36 horas de este domingo y han intervenido efectivos de bomberos de Navarra y la Policía Foral. El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja.
Cargar más
Publicidad
X