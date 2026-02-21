Irun-Hendaia
J'accuse kanpainako ekintzaileek migrazio politiken biktimak omentzeko horma-irudia egin dute

Bestalde, duela bi urteko Korrikaren lehen egunean 36 pertsona migratzaileri muga igarotzen laguntzeagatik auzipetutako 7 lagunen absoluzioa txalotu dute, "garaipen ederra" izan delako.

