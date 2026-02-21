TRÁFICO
Se incendia un vehículo averiado junto a una glorieta en Arantzazu

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ibilgailu batek su hartu du Arantzazun, biribilgune baten ondoan matxuratuta
EITB

Un vehículo se ha incendiado este sábado junto a una glorieta, en Arantzazu, tras una avería mecánica. No se han registrado heridos, pero las llamas han afectado a los contenedores situados en las inmediaciones.

