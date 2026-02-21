TRAFIKOA
Ibilgailu batek su hartu du Arantzazun, biribilgune baten ondoan matxuratuta

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ibilgailu batek su hartu du larunbat goizean Arantzazun, biribilgune baten ondoan, matxura mekaniko baten ondorioz. Ez da inor zauritu, baina garrek inguruan zeuden edukiontziak kiskali dituzte.

