Ambiente inmejorable en la previa a la final del Kosner Baskonia, en Valencia

Aficionados durante la llegada del Baskonia a la final de la Copa de S.M. el Rey de baloncesto, en el Roig Arena, a 22 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). En la final se enfrentan el Real Madrid y el Baskonia tras ganar en las semifinales a Valencia Basket y Barça, respectivamente. La Copa del Rey 2026 será su primera final copera directa en el formato actual; en otras ediciones se han cruzado sobre todo en cuartos o semifinales, pero no en el partido decisivo. Jorge Gil / Europa Press 22 FEBRERO 2026;REY;ACB;FINAL;COPA DEL REY;BALONCESTO;2026;VALENCIA;ROIG ARENA 22/2/2026
Euskaraz irakurri: Giro bikaina Kosner Baskoniaren finalaren atarian
EITB

El conjunto dirigido por Paolo Galbiati ha logrado el pase a la final de la Copa, que se disputa este domingo, tras imponerse al FC Barcelona en el duelo disputado en el Roig Arena. De esta forma, los gasteiztarras llegan a la final 17 años después de la última vez.

