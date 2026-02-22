Saskibaloia
Giro bikaina Kosner Baskoniaren finalaren atarian

Aficionados durante la llegada del Baskonia a la final de la Copa de S.M. el Rey de baloncesto, en el Roig Arena, a 22 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). En la final se enfrentan el Real Madrid y el Baskonia tras ganar en las semifinales a Valencia Basket y Barça, respectivamente. La Copa del Rey 2026 será su primera final copera directa en el formato actual; en otras ediciones se han cruzado sobre todo en cuartos o semifinales, pero no en el partido decisivo. Jorge Gil / Europa Press 22 FEBRERO 2026;REY;ACB;FINAL;COPA DEL REY;BALONCESTO;2026;VALENCIA;ROIG ARENA 22/2/2026
Paolo Galbiatiren taldeak Errege Kopako finalerako txartela lortu du, Valentziako Roig Arena pabiloian Bartzelona menderatuta. Horrela, 17 urte geroago, Gasteizko taldeak beste final bat jokatuko du gaur iluntzean.

