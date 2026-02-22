Chivite llama a la unidad tanto política como social para combatir la violencia machista
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha condenado el asesinato machista de Tatiana en Sarriguren, y ha reivindicado la unidad de acción frente a "esta lacra que nos persigue".
Kosner Baskonia, txapeldun!
El conjunto gasteiztarra hace historia en el Roig Arena y, 17 años después, levanta su séptima Copa del Rey tras derrotar al Real Madrid por 89-100, en una final de infarto.
Detenido en Irun tras quemar un contenedor y se investiga si está tras los incidentes de los últimos meses
La Ertzaintza mantiene la investigación abierta con el fin de determinar si el arrestado ha podido participar en sabotajes similares provocados durante los dos últimos meses que han causado distintos daños en vehículos y mobiliario urbano.
El Club Atletico Osasuna abrirá una investigación interna para aclarar lo ocurrido en el Sadar
Los incidentes que se produjeron el sábado al terminar el partido entre Osasuna y Real Madrid en el interior del estadio se saldaron con dos personas detenidas, una de ellas tuvo que ser trasladada al Hospital, y otra herida.
Ambiente inmejorable en la previa a la final del Kosner Baskonia, en Valencia
El conjunto dirigido por Paolo Galbiati ha logrado el pase a la final de la Copa, que se disputa este domingo, tras imponerse al FC Barcelona en el duelo disputado en el Roig Arena. De esta forma, los gasteiztarras llegan a la final 17 años después de la última vez.
Ucranianos y ucranianas de Euskadi denuncian "crímenes de guerra" tras cuatro años de invasión rusa
Las concentraciones han sido convocadas por la Asociación Socio-Cultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania-Euskadi con motivo del cuarto aniversario desde el inicio de la invasión del territorio ucraniano por parte de Rusia.
Ilusión entre la afición del Kosner Baskonia en las calles de Vitoria-Gasteiz, ante una final de Copa 17 años después
El conjunto dirigido por Paolo Galbiati ha logrado el pase a la final de la Copa, que se disputa este domingo, tras imponerse al FC Barcelona en el duelo disputado en el Roig Arena. De esta forma, los gasteiztarras llegan a la final 17 años después de la última vez.
Cientos de personas alzan la voz contra el asesinato machista de Sarriguren, esta vez en Pamplona
Convocada por la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista y Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa, el concentración de repulsa ha tenido lugar este mediodía en la Plaza del Ayuntamiento de la capital navarra. Las feministas han subrayado que el crimen no es un hecho aislado sino "una repetición del sistema patriarcal en el que nos encontramos”.
Mueren más de 10 000 pollos en el incendio de una explotación avícola de Villafranca (Navarra)
Alrededor de 10 000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en la localidad ribera de Villafranca. El aviso del suceso se ha recibido a las 8:36 horas de este domingo y han intervenido efectivos de bomberos de Navarra y la Policía Foral. El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja.
El autor del crimen machista de Sarriguren pasará a disposición policial el lunes
Se encarga del caso el juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona. Entretanto, prosiguen las concentraciones en repulsa por el asesinato de Tatiana.