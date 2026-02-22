VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Chivite llama a la unidad tanto política como social para combatir la violencia machista

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Indarkeria matxistari aurre egiteko batasun politiko eta soziala eskatu du Chivitek
author image

EITB

Última actualización

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha condenado el asesinato machista de Tatiana en Sarriguren, y ha reivindicado la unidad de acción frente a "esta lacra que nos persigue". 

Violencia machista María Chivite Gobierno de Navarra Navarra Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Mueren más de 10 000 pollos en el incendio de una explotación avícola de Villafranca (Navarra)

Alrededor de 10 000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en la localidad ribera de Villafranca. El aviso del suceso se ha recibido a las 8:36 horas de este domingo y han intervenido efectivos de bomberos de Navarra y la Policía Foral. El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja.
Cargar más
Publicidad
X