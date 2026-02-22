Chivite llama a la unidad tanto política como social para combatir la violencia machista

Alrededor de 10 000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en la localidad ribera de Villafranca. El aviso del suceso se ha recibido a las 8:36 horas de este domingo y han intervenido efectivos de bomberos de Navarra y la Policía Foral. El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja.