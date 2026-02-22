INDARKERIA MATXISTA
Indarkeria matxistari aurre egiteko batasun politiko eta soziala eskatu du Chivitek

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak Tatianaren hilketa matxista gaitzetsi du, eta "bakean uzten ez gaituen gaitz honen" aurrean ekintza batasuna aldarrikatu du. 

Indarkeria matxista María Chivite Nafarroako Gobernua Nafarroa

