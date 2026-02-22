Incendio
Mueren más de 10 000 pollos en el incendio de una explotación avícola de Villafranca (Navarra)

Euskaraz irakurri: 10.000 oilasko baino gehiago hil dira Alesbesko hegazti-ustiategi batean izandako sutean
Alrededor de 10 000 pollos han fallecido como consecuencia de un incendio en una explotación avícola ubicada en la localidad ribera de Villafranca. El aviso del suceso se ha recibido a las 8:36 horas de este domingo y han intervenido efectivos de bomberos de Navarra y la Policía Foral. El fuego ha afectado a una de las naves de las tres que componen la granja.

