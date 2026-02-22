Sutea
10.000 oilasko baino gehiago hil dira Alesbesko oilasko-etxalde batean izan den sutean

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

10.000 oilasko hil dira Alesbesko oilasko-etxalde batean piztu den sutean. Igande goizean izan dute horren berri, 08:36an, eta Nafarroako Suhiltzaileek eta Foruzaingoak esku hartu dute. Suak etxaldeko hiru eraikinetako bat kiskali du.

Suteak Nafarroa Gizartea

