Ucranianos y ucranianas de Euskadi denuncian "crímenes de guerra" tras cuatro años de invasión rusa

Euskaraz irakurri: Euskadin bizi diren ukrainarrek Errusiaren "gerra krimenak" salatu dituzte gerra piztu eta lau urtera
Las concentraciones han sido convocadas por la Asociación Socio-Cultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania-Euskadi con motivo del cuarto aniversario desde el inicio de la invasión del territorio ucraniano por parte de Rusia.

