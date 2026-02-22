Protestak
Euskadin bizi diren ukrainarrek Errusiaren "gerrako krimenak" salatu dituzte gerra piztu eta lau urtera

4. urtemuga
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ukraina-Euskadi elkarteak protesta ekitaldiak deitu ditu EAEko hiru hiriburuetan, Errusia eta Ukrainaren arteko gerra hasi zenetik lau urte betetzear dauden honetan. 

Errusia-Ukraina gerra Bilbo Donostia Gasteiz Manifestazioak Gizartea

