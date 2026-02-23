¡CAMPEONES!
Euforia desatada en Vitoria-Gasteiz tras la histórica victoria del Kosner Baskonia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euforia piztu da Gasteizen Kosner Baskoniaren garaipen historikoaren ostean
EITB

Noche de celebración en la capital alavesa tras la victoria del Kosner Baskonia en Valencia ante el Real Madrid. Cientos de aficionados se han desplazado hasta el Roig Arena, mientras que en Vitoria-Gasteiz las principales calles como Dato o Cuchillería se llenaron de seguidores, que han festejado un título que llega 17 años después y supone la séptima Copa para el club.

Vitoria-Gasteiz Sociedad

