Festa lehertu da Gasteizen, Kosner Baskoniak garaipen historikoa lortu du eta

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Ospakizun-gaua izan da Arabako hiriburuan, Valentzian Kosner Baskoniak Real Madrilen aurka irabazi du eta. Ehunka zale Roig Arenara joan dira, eta Gasteizen, berriz, Dato eta Aiztogile kaleak jarraitzailez bete dira, 17 urteren ostean iritsi den Kopa, klubaren zazpigarrena, ospatzeko.

