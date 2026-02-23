Vitoria-Gasteiz
Joxerramon Bengoetxea defiende que las decisiones adoptadas ante el acto de Vox en EHU han sido "acertadas"

Joxerramon Bengoetxea. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Voxek EHUn egindako ekitaldiaren aurrean hartutako erabakiak "egokiak" izan direla defendatu du Joxerramon Bengoetxeak

El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha destacado que "Vox se ha encontrado un campus vacío pero no paralizado", de manera que las medidas adoptadas ante el acto que había convocado "han sido eficaces". Asimismo, ha considerado que "también ha funcionado como cordón sanitario a los mensajes totalitaristas contrarios a los valores de la universidad".

