Gasteiz

Voxek EHUn egindako ekitaldiaren aurrean hartutako erabakiak "egokiak" izan direla defendatu du Joxerramon Bengoetxeak

Joxerramon Bengoetxea
18:00 - 20:00
Joxerramon Bengoetxea. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak nabarmendu duenez, hartutako erabakien helburua Voxek campus huts bat aurkitzea zen. "Prebentzio neurri hori osasun-hesitzat har dezakegu", gaineratu du. 

EHU VOX Gasteiz Gizartea

