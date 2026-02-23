Accidente
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere el conductor de una furgoneta arrollada por un tren en Kuartango

Como consecuencia del arrollamiento se ha interrumpido la circulación por la línea de ancho convencional Bilbao-Miranda de Ebro, aunque se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.
kuartango istripua
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tren batek harrapatuta, furgoneta bateko gidaria hil da Kuartangon
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El conductor de una furgoneta ha muerto este lunes tras ser arrollado su vehículo por una máquina de mercancías en un paso a nivel en Apricano, un concejo del municipio alavés de Kuartango, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad y de Adif.

El suceso ha tenido lugar a las 14:50 horas en "en un punto no autorizado de paso", aunque sí señalizado, entre Pobes y Zuhatzu, han precisado desde el gestor de infraestructuras ferroviarias, que ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del accidente.

Como consecuencia del arrollamiento se ha interrumpido la circulación por la línea de ancho convencional Bilbao-Miranda de Ebro, aunque se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. 

Araba-Álava Accidentes de Tráfico Accidentes de Trenes Sociedad

Te puede interesar

Joxerramon Bengoetxea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Joxerramon Bengoetxea defiende que las decisiones adoptadas ante el acto de Vox en EHU han sido "acertadas"

El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha destacado que "Vox se ha encontrado un campus vacío pero no paralizado", de manera que las medidas adoptadas ante el acto que había convocado "han sido eficaces". Asimismo, ha considerado que "también ha funcionado como cordón sanitario a los mensajes totalitaristas contrarios a los valores de la universidad".
Cargar más
Publicidad
X