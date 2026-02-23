Muere el conductor de una furgoneta arrollada por un tren en Kuartango

El conductor de una furgoneta ha muerto este lunes tras ser arrollado su vehículo por una máquina de mercancías en un paso a nivel en Apricano, un concejo del municipio alavés de Kuartango, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad y de Adif.



El suceso ha tenido lugar a las 14:50 horas en "en un punto no autorizado de paso", aunque sí señalizado, entre Pobes y Zuhatzu, han precisado desde el gestor de infraestructuras ferroviarias, que ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del accidente.



Como consecuencia del arrollamiento se ha interrumpido la circulación por la línea de ancho convencional Bilbao-Miranda de Ebro, aunque se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.