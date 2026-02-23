Istripua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Furgoneta baten gidaria hil da trenak aurretik eramanda, Kuartangon

Istripuaren ondorioz, Bilbo-Miranda Ebro lineako zirkulazioa eten dute, eta garraiobide alternatiboa eskaini diete erabiltzaileei.

kuartango istripua
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Furgoneta baten gidaria hil da Aprikanon (Kuartango), merkantzia tren batek aurretik eramanda, Segurtasun Sailak eta Adifek jakitera eman dutenez.

Ezbeharra 14:50ean gertatu da, Pobes eta Zuhatzu artean, "ibiltzea debekatuta dagoen puntu batean". Dena den, Adifek aurreratu du ikerketa abiatuko dutela, istripuaren nondik norakoak argitzeko.

Istripuaren ondorioz, Bilbo-Miranda Ebro lineako zirkulazioa eten dute, eta garraiobide alternatiboa eskaini diete erabiltzaileei.

Araba Trafiko Istripuak Trenen Istripuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X