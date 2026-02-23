Recuperan en la bahía de Txingudi un cuerpo que podría ser el del desaparecido en Irun
Efectivos de rescate han recuperado este lunes en aguas de la bahía de Txingudi el cuerpo de un varón que podría ser el del hombre que desapareció en el río Bidasoa a su paso por Irun el pasado día 15, según ha informado la Guardia Civil.
Según el instituto armado, un ciudadano ha alertado esta mañana a la Gendarmería de la existencia de un cuerpo flotando en aguas correspondientes al Estado francés.
Las autoridades galas han movilizado entonces un helicóptero para confirmar el hallazgo, tras lo que han requerido el apoyo de una patrullera y una lancha de la Guardia Civil, que, junto a otras dos embarcaciones de la Gendarmería, han participado en las labores de recuperación del cuerpo frente a la playa de Hendaia.
El cadáver ha sido trasladado al puerto de esta localidad para iniciar las correspondientes tareas de identificación.
La pista del varón desaparecido el pasado día 15 se perdió después de que saltara al río Bidasoa tras ser sorprendido por agentes de la Ertzaintza mientras presuntamente participaba en un robo en una estación de servicio de Irun junto a otro individuo.
Varias patrullas de la Ertzaintza acudieron al lugar, donde llegaron a ver cómo los dos presuntos autores del robo salían corriendo y que uno de ellos saltaba al río, entre el puente de Behobia y la Isla de los Faisanes, y b
En aquel momento se activaron los recursos de emergencias que iniciaron una búsqueda que ha durado varios días. El otro implicado de los hechos fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.
En el registro preventivo que le fue practicado entonces los agentes le encontraron una tableta de 100 gramos de hachís, por lo que también fue investigado por un presunto delito contra la salud pública.
