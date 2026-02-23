Ipar Euskal Herria

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gorpu bat topatu dute Txingudiko badian, eta Irunen desagertutako gizonarena izan daiteke

Hilaren 15etik dago gizona agertu barik, Bidasoa ibaira salto egin eta gero, ustez lapurreta batean parte hartzen ari zela Ertzaintzako agenteek antzeman ostean.

Localizan frente a la playa de Hendaia el cadáver de un varón que podría corresponder al desaparecido en el Bidasoa
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Erreskate taldeek gizonezko baten gorpua atera dute astelehen honetan Txingudiko badiako uretan, eta hilaren 15ean Bidasoa ibaian galdu zen gizonarena izan daiteke, Guardia Zibilak jakitera eman duenez.

Institutu armatuaren arabera, herritar batek Frantziako Estatuko uretan gorpu bat zegoela jakinarazi dio Jendarmeriari gaur goizean.

Orduan, Frantziako agintariek helikoptero bat bidali dute aurkikuntza baieztatzeko. Guardia Zibilaren eta Jendarmeriaren bina ontzik jardun dute gorpua ateratzeko lanetan, Hendaiako hondartzaren aurrean.

Gorpua herri horretako portura eraman dute, identifikatzeko lanei ekiteko.

Gizon bat hilaren 15etik dabil agertu barik, ihesi Bidasoa ibaira jauzi egin ondoren. Iturriek azaldu dutenez, Ertzaintzak hura antzeman zuen Irungo gasolina-zerbitzugune batean, beste pertsona batekin batera, lapurretan ari zirela.

Ertzaintzaren hainbat patruila bertaratu ziren, eta lapurretaren ustezko bi egileak korrika irteten ikusi zituzten. Horietako batek ibaira salto egin zuen, Behobiako zubiaren eta Faisaien uhartearen artean, eta uretan desagertu zen.

Une hartan, larrialdietako baliabideak aktibatu zituzten, eta hainbat egunez bilatu zuten. Beste ustezko delitugilea atxilotu egin zuten, indarra erabiliz lapurreta egiten saiatzea egotzita.

Orduan egin zioten prebentziozko miaketan 100 gramo haxixeko tableta bat aurkitu zioten agenteek, eta horregatik ere ikertu dute osasun publikoaren aurkako ustezko delitu batengatik.

Irun Ertzaintza Iparralde Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X