El nuevo ascensor que lleva desde el centro de Bilbao hasta el barrio de Masustegi ya está en marcha

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko erdigunetik Masustegi auzora eramaten duen igogailu berria martxan da
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El nuevo ascensor que lleva desde el centro de Bilbao hasta el barrio de Masustegi ya está en marcha. El barrio cuenta con grandes cuestas y numerosas escaleras, por eso se acaba de estrenar el ascensor que hacía tiempo que era solicitado. Tras 100 metros de subida entramos en un pequeño pueblo, aunque seguimos estando en la ciudad de Bilbao.

Ayuntamiento de Bilbao Bilbao Transporte público Bizkaia Sociedad

