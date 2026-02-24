GARRAIO PUBLIKOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bilboko erdigunetik Masustegi auzora eramaten duen igogailu berria martxan da

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko erdigunetik Masustegi auzora eramaten duen igogailu berria martxan da. Aldapa handiak eta eskailera ugari diren honetan, aspaldian eskatua zen igogailua estreinatu berri da. 100 metroko igoeraren ostean herri txiki batean sartzen gara, nahiz eta hirian egoten jarraitu.

Bilboko Udala Bilbo Garraio publikoa Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X